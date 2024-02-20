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Таможня Литвы за 8 часов приняла всего 4 грузовика из Калининградской области

С 21:00 до 05:00 Литва приняла всего 4 грузовика, сообщили в Калининградской областной таможне.
Источник: Бизнес-Калининград

За минувшие сутки (на 00:00 часов) сотрудники таможенных постов региона, расположенных в автомобильных пунктах пропуска на российско-польском и российско-литовском участках границы, оформили всего 305 грузовых и 545 легковых транспортных средств, следовавших на въезд в РФ и выезд из Калининградской области в сопредельные государства.

На утро сегодняшнего дня, 20 февраля, через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки проследовало 97 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию, и 66 — на выезд в Литовскую Республику. Вочереди в направлении Литвы находится 70 грузовых транспортных средств, еще 25, уже оформленных российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска.

таможня