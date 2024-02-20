Таможня Литвы за 8 часов приняла всего 4 грузовика из Калининградской области

На утро сегодняшнего дня, 20 февраля, через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки проследовало 97 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию, и 66 — на выезд в Литовскую Республику. Вочереди в направлении Литвы находится 70 грузовых транспортных средств, еще 25, уже оформленных российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска.