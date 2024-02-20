Расписание электропоездов КрасЖД изменится в выходные дни, приуроченные к 23 февраля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На выходные дни, приуроченные к 23 февраля, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов, обслуживающих территорию Красноярского края.
Движение будет организовано по следующей схеме:
— в четверг, 22 февраля, пригородные поезда будут курсировать по расписанию пятницы;
— в пятницу, 23 февраля — по расписанию субботы;
— в субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля — согласно своим календарным дням.
Изменения связаны с тем, что четверг, 22 февраля, является предпраздничным днем: происходит массовый выезд пассажиров из Красноярска, и расписание пятницы позволяет обеспечить этот спрос. В последний же выходной день (воскресенье), пассажиры возвращаются в краевой центр, поэтому требуется больше «обратных» поездов.
Отметим, что некоторые поезда в период с 22 по 25 февраля будут курсировать по особому расписанию.
Так, вечерний «экспресс» Красноярск — Иланская будет курсировать в четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, а дневной ускоренный электропоезд Иланская — Красноярск останется в расписании только в пятницу, 23 февраля.
Электрички Зыково — Назарово — Зыково и Красноярск — Мана — Красноярск будут курсировать 23 и 25 февраля.
С учетом роста пассажиропотока на наиболее популярных направлениях в праздничные дни будет увеличено количество вагонов с 4 до 6−10.
Расписание пригородных поездов Красноярской магистрали в Хакасии и Кемеровской области, а также на маршрутах Красноярского края Решоты — Чунояр, Боготол — Чернореченская, Красноярск — Ачинск — Лесосибирск, Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтырь, не изменится.
Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или — воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».