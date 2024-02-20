Расписание электропоездов КрасЖД изменится в выходные дни, приуроченные к 23 февраля

Изменения связаны с тем, что четверг, 22 февраля, является предпраздничным днем: происходит массовый выезд пассажиров из Красноярска, и расписание пятницы позволяет обеспечить этот спрос. В последний же выходной день (воскресенье), пассажиры возвращаются в краевой центр, поэтому требуется больше «обратных» поездов.