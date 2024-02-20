В Красноярском крае открылся уже третий Центр общения старшего поколения

«Миссия Социального фонда — забота о благополучии каждого человека, а поддержка людей старшего поколения — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы оборудовали новый Центр, чтобы граждане “серебряного возраста” имели возможность повышать свою компьютерную, пенсионную и социальную грамотность, слушать лекции по активному долголетию, участвовать в кружках по интересам, встречаться с местными коллективами художественной самодеятельности», — отметила Елена Лапко, управляющий региональным ОСФР.