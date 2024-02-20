В Красноярском крае открылся уже третий Центр общения старшего поколения

Торжественное открытие состоялось 19 февраля.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Алексей Додатко, глава Тасеевского района Константин Дизендорф, члены Совета ветеранов района, представители Союза пенсионеров России и другие.
Первых посетителей встречали праздничным концертом, в программе которого прозвучали русские народные песни хоровых коллективов «Вдохновение» и «Родные напевы». Гостей познакомили с концепцией центра и рассказали о планах его работы. Всем присутствующим вручили книги и памятные подарки.
Социальный фонд России создает Центры общения старшего поколения в регионах для организации разнообразного и качественного досуга пожилых людей с максимально комфортными условиями: зонами отдыха, мини-библиотеками, гостевыми компьютерами с возможностью выхода в интернет и залами (комнатами) для проведения массовых мероприятий.
«Миссия Социального фонда — забота о благополучии каждого человека, а поддержка людей старшего поколения — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы оборудовали новый Центр, чтобы граждане “серебряного возраста” имели возможность повышать свою компьютерную, пенсионную и социальную грамотность, слушать лекции по активному долголетию, участвовать в кружках по интересам, встречаться с местными коллективами художественной самодеятельности», — отметила Елена Лапко, управляющий региональным ОСФР.
На базе уже созданных Социальным фондом в Емельяновском и Бирилюсском районах центров для пожилых людей прошло более 35 мероприятий, в них приняли участие свыше 400 жителей края.
«Забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства, а создание таких центров для развития и самореализации граждан — важное направление работы органов власти», — сообщил Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края.
«Для нашего села открытие такого центра очень важно, теперь здесь есть место, где мы можем собираться вместе, обмениваться жизненным опытом, работать в кружках по интересам, слушать лекции и выступления хоровых коллективов», — поделилась с собравшимися Любовь Смолина, председатель районного Совета ветеранов.
Центр расположен по адресу: ул. Мичурина, 7, помещение 1, село Тасеево, Красноярский край. График работы: с понедельника по четверг с 8−00 до 17−00, а в пятницу с 8−00 до 16−00, без перерыва на обед.