Педагоги и учащиеся Приангарья активно используют сервис Сферум в VK Мессенджере

Сервис Сферум специально создан для образовательных целей и общения в рамках образовательного пространства. Он объединяет учителей, школьников и их родителей. В учебном профиле данного сервиса пользователи могут общаться, проводить онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами, а также проводить опросы, переходить в электронный журнал и дневник.