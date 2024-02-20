За что посадили экс-начальника угрозыска Красноярского края Андрея Иванова?

20 февраля в Красноярске вынесли приговор бывшему начальнику уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю Андрею Иванову. Его обвинили в получении крупной взятки через посредника.
Преступную деятельность Иванова пресекли сотрудники УФСБ по Красноярскому краю в июле 2023 года.
Следственный комитет установил, что с мая 2022 года по июль 2023 года высокопоставленный полицейский через посредников получил от одного из предпринимателей рынка «Южный» взятку в 700 тысяч рублей. Деньги ему передавали за общее покровительство и урегулирование конфликтов между арендаторами складских помещений рынка на улице Шахтёров, 59 в Красноярске.
В региональной прокуратуре подчеркнули, что посредник заключил досудебное соглашение с прокурором Красноярского края. Он дал показания на начальника. Уголовные дела в отношении посредников находятся на рассмотрении суда.
Сам Иванов в суде признал свою вину. «Бес попутал, позарился на легкие деньги», — сказал он в последнем слове и просил суд проявить снисхождение. Он подчеркнул, что в заключении чувствует себя как «свой среди чужих, чужой среди своих».
Однако, рассмотрев уголовное дело, Железнодорожный районный суд признал бывшего начальника угрозыска виновным в получении крупной взятки и назначил 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с запретом работы в сфере правоохранительных органов и госслужбы на 4 года.
Кто такой Андрей Иванов?
Напомним, Андрей Иванов возглавил уголовный розыск Красноярского края в 2018 году. Он с отличием окончил СибЮИ (Школу милиции). Быстро попал на руководящую должность в главк, «на земле» не работал. Внешне казался весьма состоятельным человеком. Как говорили знавшие его люди, он всегда был осторожен, общался только с теми, кто ему полезен.
Буквально накануне задержания Иванов прошел согласование на должность заместителя начальника полиции края по оперативной работе вместо Михаила Привалихина, который стал фигурантом уголовного дела в получении взятки.