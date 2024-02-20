За что посадили экс-начальника угрозыска Красноярского края Андрея Иванова?

Напомним, Андрей Иванов возглавил уголовный розыск Красноярского края в 2018 году. Он с отличием окончил СибЮИ (Школу милиции). Быстро попал на руководящую должность в главк, «на земле» не работал. Внешне казался весьма состоятельным человеком. Как говорили знавшие его люди, он всегда был осторожен, общался только с теми, кто ему полезен.