Флешмоб «Вместе победим»: от профсоюзов Приморья — защитникам Отечества

23 тысячи ударов сердец из Владивостока дойдут до защитников Родины, которые защищают рубежи Отечества с оружием в руках. Флешмоб «Вместе победим» (0+) организовали профсоюзные активисты Приморья, зрители одноименного праздничного концерта во Дворце культуры профсоюзов.
В перерыве между выступлениями на большом экране появилось пульсирующее сердце. Двойными хлопками в такт сердцебиению зрители отсчитывали удары.
«Пусть знают, мы — рядом. Мы — вместе. Мы мыслим и дышим в унисон. И вместе приближаем Победу», — эти слова очень точно передают то, что чувствовали в этот день все 600 зрителей Дворца культуры профсоюзов.
«Настоящим защитникам Отечества сегодня непросто. И профессиональным военнослужащим. И тем, кто никогда не планировал воевать, но когда Родина оказалась в опасности — встал с оружием в руках на её защиту. Пусть запущенные нами 23 тысячи ударов превратятся как минимум в 23 млн. От сердца к сердцу. От взгляда к взгляду. От региона к региону. Вместе — победим!» — рассказал об идее флешмоба профлидер Приморья Дмитрий Кравченко.