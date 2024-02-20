Флешмоб «Вместе победим»: от профсоюзов Приморья — защитникам Отечества

«Настоящим защитникам Отечества сегодня непросто. И профессиональным военнослужащим. И тем, кто никогда не планировал воевать, но когда Родина оказалась в опасности — встал с оружием в руках на её защиту. Пусть запущенные нами 23 тысячи ударов превратятся как минимум в 23 млн. От сердца к сердцу. От взгляда к взгляду. От региона к региону. Вместе — победим!» — рассказал об идее флешмоба профлидер Приморья Дмитрий Кравченко.