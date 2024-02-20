«Пятизвездочный» отдых на Черном море: Цены, спрос и когда бронировать

По данным Ассоциации туроператоров России, туристов стал больше интересовать отдых в пятизвездочных отелях в Краснодарском крае. Специалисты рассказали, с чем это может быть связано, возникнет ли дефицит номеров «люкс», а также о повышении цен.
«На этапе раннего бронирования россияне стали больше покупать туры в пляжные отели 5 “звезд” в Краснодарском крае. По оценкам большинства участников рынка, за первые 1,5 месяца 2024 года спрос на такие объекты в Сочи, Анапе и Геленджике увеличился на 5−10% в сравнении с тем же периодом 2023 года», — сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Эксперты считают, что те, кто раньше отдыхал за рубежом, теперь чаще предпочитают делать это в России. Но требования к сервису предъявляют по-прежнему высокие. По данным туроператоров, такая тенденция заметна уже несколько лет.
Также отмечается, что российские туристы начали планировать отдых сильно заранее. На бархатный сезон 2024 года уже есть заявки. В среднем люди интересуются арендой номеров в пятизвездочных отелях на ближайшие 100 дней, что на 40 дней раньше, чем спрос по другим объектам.
Есть мнение, что высокий спрос и глубина бронирования связаны с ограниченностью премиальных предложений в регионе.
Статистика туроператоров показывает, что на черноморском побережье среди пятизвездочных отелей чаще всего выбирают Сочи. Это связывают с наличием прямых авиарейсов из Москвы и других городов России. В тройку также входит Анапа и Геленджик.
Наличие всесезонной инфраструктуры, в том числе подогреваемых бассейнов, ресторанов, СПА, делает дорогие гостиницы востребованными в межсезонье на майские праздники, а также на выходные.
«По оценкам экспертов, пик летних продаж пятизвездочных туров на Юге России еще не наступил. Всплеск спроса ожидается ближе к середине апреля, когда туристы начнут планировать поездку на майские праздники», — рассказывает АТОР.
Номера в отелях высокого ценового сегмента массово начинают бронировать немного позже отелей среднего уровня. Также отмечается, что спрос в категориях ниже четырех звезд зависит от цены на авиабилеты, в премиальном же сегменте этот фактор уходит на второй план.
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ ПОДОРОЖАЛИ ЗА ГОД ОТ 10 ДО 25%
«По сводным данным туроператоров, на летний сезон 2024 года отели пять “звезд” на черноморских курортах Краснодарского края повысили в среднем цены на 10−15%, хотя есть и объекты, где тарифы увеличились на 20−25%», — уточнили в Ассоциации туроператоров России.
Подобный рост цен наблюдается в отелях всех категорий. Однако отели премиального уровня, в отличие от более дешевых, еще не поднимали свои тарифы с начала раннего бронирования, благодаря чему пока они могут быть выгодными.
В СЕЗОНЕ ВОЗМОЖЕН ДЕФИЦИТ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ.
«На данный момент в отелях пять звезд Сочи, Анапы и Геленджика нет приостановки продаж на майские праздники и летние месяцы», — рассказывают туроператоры.
Эксперты считают, что ситуация сохранится в ближайшие месяц-полтора. Затем все, скорее всего, изменится: на майские праздники и в отдельные периоды летнего сезона в Сочи и Анапе возможен дефицит номеров в премиальных отелях.
В Геленджике пятизвездочных объектов гораздо меньше, поэтому на некоторые даты уже отмечают высокую загрузку. Может быть сложно забронировать номера на длительные периоды больше пяти дней.
В ДОРОГИХ ОТЕЛЯХ ЧАЩЕ ВСЕГО ОТДЫХАЮТ ПАРЫ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ.
Специалисты отмечают, что основу отдыхающих в пятизвездочных отелях составляют пары и семьи с детьми.
В отелях Анапы сейчас в топе спроса просторные двухкомнатные и номера «стандарт». В Сочи — «делюкс» и «супериор», затем следуют «стандарты» и семейные номера. В Геленджике чаще всего бронируют категории «делюкс» и «стандарт», а также популярны двухкомнатные номера, куда заселяются семьи с детьми.
«Как правило, в пятизвездочных отелях Краснодарского края бронируют в первую очередь стандартные категории номеров, поскольку цены на них ниже, чем на другие категории комнат», — рассказывают АТОР.
Семьи с детьми и компании бронируют номера рядом друг с другом заблаговременно. Заранее также бронируют двух-, трехкомнатные люксы или президентский люкс, поскольку таких категорий обычно меньше всего в отелях.
Кроме того, туристы нередко бронируют пятизвездочные отели с инфраструктурой на один или два месяца. Это делается для отправки на курорт детей с бабушками или одним из родителей.
Средняя же продолжительность отдыха в дорогих отелях составляет семь-десять дней. Аналогичная ситуация и в более демократичных гостиницах.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
В Анапе туристы предпочитают отдыхать по концепции «все включено». В Сочи же преимущественно проживание в отелях, где предлагаются только завтраки. В Геленджике премиальные отели тоже предлагают только завтраки.
СТОИМОСТЬ ТУРОВ В ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
Туроператоры озвучили среднюю цену недельного тура в дорогих отелях в Сочи, Анапе и Геленджике на майские праздники. Стоимость казана на двоих без учета дороги.
Так, отдых в Сочи обойдется от 125 тысяч до 350 тысяч рублей. В Анапе — от 120 до 280 тысяч рублей, а в Геленджике — от 165 до 199,5 тысяч рублей.