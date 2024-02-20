Современные библиотеки создаются в Хабаровском крае по нацпроекту «Культура»

Национальный проект «Культура», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помогает модернизировать инфраструктуру, поддерживать творческую индустрию и повышать уровень доступности к культурным ценностям для жителей Хабаровского края. На данный момент в регионе успешно функционируют 13 модельных библиотек, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном, Нанайском, имени Лазо, Бикинском и Хабаровском районах. На их создание было выделено 100 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В этом году до модельного стандарта обновят ещё одну библиотеку в Николаевске-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.