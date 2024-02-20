В Красноярск доставили «брутальный» трамвай на 160 мест

В Красноярск из Челябинской области привезли новый трамвайный вагон 71−628М. Об этом сообщили в администрации города.
Транспорт рассчитан на 160 мест, из них 40 сидячих мест. Салон оборудован USB-разъемами, валидаторами для безналичной оплаты проезда, видеонаблюдения. Особенностью трамвая стали повышенная плавность хода, пониженный уровень шума, широкие проходы в салоне.
В некоторых красноярские СМИ отметили «брутальный» стиль нового транспорта. Стоимость вагона 83 миллиона рублей. Когда он выйдет на маршрут, сообщат позднее.
Ранее красноярцы заметили «кривые» рельсы на Красрабе. В мэрии отметили, что их позднее будут выпрямлять. Также стало известно, что электробусы выдержали лютые морозы.