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Чучела Масленицы сожгут в двух парках Екатеринбурга

На площадках, где пройдут массовые гуляния, будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Массовые гуляния в честь Масленицы в Екатеринбурге пройдут на трех площадках: в ЦПКиО имени Маяковского, летнем парке «Уралмаш» и Основинском парке.

Кульминацией праздника в двух парках уральской столицы станет сжигание чучела Масленицы. Обычай проведут в ЦПКиО и летнем парке «Уралмаш».

«Чтобы праздник прошел без происшествий, связанных с пламенными проводами зимы, муниципалитет договорился с МЧС о патруле территорий площадок. Безопасность в парках обеспечат сотрудники полиции и медики», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

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