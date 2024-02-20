Чучела Масленицы сожгут в двух парках Екатеринбурга

«Чтобы праздник прошел без происшествий, связанных с пламенными проводами зимы, муниципалитет договорился с МЧС о патруле территорий площадок. Безопасность в парках обеспечат сотрудники полиции и медики», — рассказали в пресс-службе городской администрации.