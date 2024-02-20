Онлайн-сервис был адаптирован с учетом особенностей регионального законодательства. Ранее многодетные семьи также могли получить это пособие через портал, однако, им требовалось дополнительно физически предоставлять документы для подтверждения своего дохода. Теперь на разработанной форме заявления предоставляется возможность указать свои доходы и приложить соответствующие документы.
Многодетные семьи в Приангарье получат пособие на одежду для школьников через Госуслуги
С начала февраля текущего года жители Иркутской области имеют возможность оформить пособие на приобретение учебной одежды и спортивной формы для школьников через портал Госуслуги в онлайн-формате, сообщает пресс-служба правительства региона.