Многодетные семьи в Приангарье получат пособие на одежду для школьников через Госуслуги

Онлайн-сервис был адаптирован с учетом особенностей регионального законодательства. Ранее многодетные семьи также могли получить это пособие через портал, однако, им требовалось дополнительно физически предоставлять документы для подтверждения своего дохода. Теперь на разработанной форме заявления предоставляется возможность указать свои доходы и приложить соответствующие документы.