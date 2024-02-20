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Волгоградцам рассказали, на что обратить внимание при выборе мяса

В регуправлении Роспотребнадзора рассказали, куда обратиться, если появились сомнения в качестве продукции.
Источник: Волгоградская правда

Так, свежее мясо при надавливании быстро возвращается в первоначальную форму. Если имеются вкрапления жира, они должны быть равномерными и иметь кремовый или белый оттенок.

Если мясо продается в заводской упаковке, нужно обратить внимание на срок годности и дату изготовления. Продажа сырого мяса должна производиться в специальных секциях.

Не стоит покупать мясную продукцию, если продавец отказывается предъявлять сопроводительные документы на нее, если нарушена упаковка или мясо хранится в загрязненной таре, не соблюдены влажностные и температурные условия хранения.

Рабочее место продавца должно содержаться в чистоте, а самому продавцу необходимо соблюдать правила личной гигиены.