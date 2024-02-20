Волгоградцам рассказали, на что обратить внимание при выборе мяса

Так, свежее мясо при надавливании быстро возвращается в первоначальную форму. Если имеются вкрапления жира, они должны быть равномерными и иметь кремовый или белый оттенок.
Если мясо продается в заводской упаковке, нужно обратить внимание на срок годности и дату изготовления. Продажа сырого мяса должна производиться в специальных секциях.
Не стоит покупать мясную продукцию, если продавец отказывается предъявлять сопроводительные документы на нее, если нарушена упаковка или мясо хранится в загрязненной таре, не соблюдены влажностные и температурные условия хранения.
Рабочее место продавца должно содержаться в чистоте, а самому продавцу необходимо соблюдать правила личной гигиены.