В Новосибирске 23 февраля из-за салюта ограничат движение транспорта.
— 30 залпов сделают четыре гаубицы и четыре салютных установки в 21.00 на Обской, 2 в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Безопасность новосибирцев и дорожного движения обеспечат, ограничив дорожное движение, — говорится в сообщении мэрии.
Согласно постановлению и.о. мэра города Олега Клемешова, с 8.00 до 22.00 часов движение ограничат по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по ул. Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии. С 20.00 до 22.00 часов движение будет также ограничено по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.
Кроме того, с 8:00 часов до окончания торжественной церемонии ограничат парковку у здания № 2 на улице Обской.
В мэрии напомнили, что артиллерийские салюты в День защитника Отечества проводят по приказу Министерства обороны РФ в городах дислокации армейских подразделений.
Ранее «Прецедент» писал, что дороги в микрорайоне Новосибирска топит водой в разгар морозов. В Новосибирской области на ремонт федеральной трассы выделили 360 миллионов рублей. В Новосибирске МП «МЕТРО МиР» задолжало подрядчику больше 17 миллионов за обслуживание мостов.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.