В Новосибирске 23 февраля из-за салюта ограничат движение транспорта.

Согласно постановлению и.о. мэра города Олега Клемешова, с 8.00 до 22.00 часов движение ограничат по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по ул. Обской, 2, за исключением автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии. С 20.00 до 22.00 часов движение будет также ограничено по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.