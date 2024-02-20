Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году отремонтируют более 14,7 тысячи подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт более чем в 14,7 тысячи подъездов», — отметил Петр Бирюков.
В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен. Специалисты убирают электропроводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие элементы и конструкции. При необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, меняют таблички этажности и осветительные приборы.
О датах ремонта жителей предупреждают заранее — информацию размещают на стендах и в местах общего пользования.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице обновили более 13,6 тысячи подъездов, 1708 дворов и внутриквартальных проездов, а также 167 территорий объектов образования. В 2024-м планируют привести в порядок почти 1700 дворов и 121 территорию объектов образования.