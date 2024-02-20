Более 14,7 тысячи подъездов жилых домов отремонтируют в Москве в этом году

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице обновили более 13,6 тысячи подъездов, 1708 дворов и внутриквартальных проездов, а также 167 территорий объектов образования. В 2024-м планируют привести в порядок почти 1700 дворов и 121 территорию объектов образования.