Эксперты назвали марки автомобилей, которые продавали в Кузбассе чаще всего

«В сегменте премиальных марок немецкий автопром занимает лидерские позиции. Российским покупателям предлагают и широкий ассортимент автомобилей производителей из других стран. В рейтинге топ-10 по итогам прошлого года по России присутствуют марки из Великобритании, Японии и Швеции», — отмечает старший менеджер по развитию бизнеса Автотеки Константин Болдырев.