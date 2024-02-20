Эксперты назвали марки автомобилей, которые продавали в Кузбассе чаще всего

Эксперты Автотеки проанализировали предложения автомобилей с пробегом из премиум-сегмента за прошлый год и выяснили, что самым популярным брендом в Кузбассе остаётся Mercedes-Benz. Его доля среди объявлений занимает 27%.
«В сегменте премиальных марок немецкий автопром занимает лидерские позиции. Российским покупателям предлагают и широкий ассортимент автомобилей производителей из других стран. В рейтинге топ-10 по итогам прошлого года по России присутствуют марки из Великобритании, Японии и Швеции», — отмечает старший менеджер по развитию бизнеса Автотеки Константин Болдырев.
Также в топ-5 популярных премиальных автомобилей в Кузбассе попали Lexus (25%), BMW (23%), Audi (18%) и Land Rover (7%).