В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

«На 7-й неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 936 тысяч случаев. Свыше 16% заболеваемости приходится на г. Москву, Московскую область и г. Санкт-Петербург, на остальные регионы страны приходится около 84%», — говорится в сообщении.