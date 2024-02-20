В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю на 7%, зарегистрировано 936 тысяч случаев болезни, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«На 7-й неделе 2024 года в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 7,1%, по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 936 тысяч случаев. Свыше 16% заболеваемости приходится на г. Москву, Московскую область и г. Санкт-Петербург, на остальные регионы страны приходится около 84%», — говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 28 тысяч случаев COVID-19, что на 2,6% больше, чем на прошлой неделе. Преобладающим остается вариант «омикрон», отметили в Роспотребнадзоре.