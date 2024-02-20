В Перми скончался выдающийся математик, доцент ПГНИУ Сергей Лутманов

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Сергей Лутманов скончался в Перми.
Как расссказали в пресс-службе ПГНИУ, учёный умер 18 февраля. Ему было 72 года.
Сергей Лутманов родился в Перми, окончил мехмат ПГУ по специальности «Механика». Работал инженером, был старшим научным сотрудником НИИУМС. На преддипломной практике в Институте математики и механики РАН в Екатеринбурге он получил приглашение поступить в аспирантуру к академику Красовскому. После окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской диссертации учёный вернулся в Пермь, а в 1983 году перешёл на работу в университет на кафедру механики и процессов управления.
«Более 40 лет своей жизни Сергей Викторович отдал мехмату нашего университета. Он автор и соавтор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Его лекции, практические занятия всегда отличались методическим совершенством и привлекали внимание всех его учеников», — говорят коллеги о Сергее Лутманове.
Пермский университет и коллектив механико-математического факультета выражают соболезнования родным и близким учёного.