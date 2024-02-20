Врачи Челнов впервые пересадили пациенту сердце

«Мне главный врач Больницы скорой медицинской помощи Челнов уже доложил, что пациента перевели из отделения реанимации. На базе больницы уже выполнили трансплантацию сердца», — отметил он.
Марсель Миннуллин поздравил с успехом главного врача БСМП Марата Мухамадеева, который был на видеосвязи с Кабмином.
Министр рассказал, что до этого сердце пересаживали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре в Казани, за 2023 год выполнили 26 трансплантаций сердца.
Марсель Миннуллин подчеркнул, что факт того, что в Набережных Челнах начали такую работу, говорит о высоком профессионализме медиков и хорошей оснащенности клиник не только в столице РТ.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что почки за 2023 год пересадили 112 раз провели 70 трансплантаций печени.