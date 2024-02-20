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Врачи Челнов впервые пересадили пациенту сердце

В Набережных Челнах впервые выполнили операцию по пересадке сердца. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Мне главный врач Больницы скорой медицинской помощи Челнов уже доложил, что пациента перевели из отделения реанимации. На базе больницы уже выполнили трансплантацию сердца», — отметил он.

Марсель Миннуллин поздравил с успехом главного врача БСМП Марата Мухамадеева, который был на видеосвязи с Кабмином.

Министр рассказал, что до этого сердце пересаживали в Межрегиональном клинико-диагностическом центре в Казани, за 2023 год выполнили 26 трансплантаций сердца.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что факт того, что в Набережных Челнах начали такую работу, говорит о высоком профессионализме медиков и хорошей оснащенности клиник не только в столице РТ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что почки за 2023 год пересадили 112 раз провели 70 трансплантаций печени.

здоровье
медицина