В мэрии Новосибирска рассказали, куда убрали памятник Василию Теркину.
Напомним, ранее горожане сообщали, что памятник пропал с привычного места на Родниках. О произошедшем рассказали подписчики паблика «Калининский район» в ВК. То, что памятник литературному герою Твардовского отсутствует на привычном месте, горожане заметили еще 16 февраля.
Автор сообщения в паблике отмечает, что памятник могли снести трактором, когда убирали снег. Официально эту информацию не подтверждали. В комментариях подписчики сообщества предположили, что памятник могли убрать для его реконструкции, так как у него были отломаны ноги.
Известно, что памятник Василию Теркину был установлен в 2015 году, его установка была согласована с городскими властями.
В мэрии Новосибирска пояснили, что памятник убрали для реставрации и вернут на место весной текущего года.
— Как рассказали в администрации Калининского района, скульптуру отправили на реставрацию и привезут обратно в сквер на улице Свечникова в мае этого года, — говорится в сообщении мэрии.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске 23 февраля из-за салюта ограничат движение транспорта.