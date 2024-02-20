Дятлова против незаконной рекламы: мэрия устроила рейд по улицам Калининграда

В Калининграде за две недели убрали 130 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова на своей странице «ВКонтакте».
Собственники добровольно сняли рекламу у дома № 42 на Ленинском проспекте и у дома № 2−8 на Грига. На Горького с опоры электропроводов убрали рекламный кронштейн.
«Все адреса перечислять долго, отмечу только, что нарушения фиксируем во всех районах города, так как сотрудники муниципального контроля закреплены за каждым микрорайоном и осуществляют мониторинг ежедневно», — написала Дятлова.