Снега выпало в два раза больше нормы этой зимой в Казахстане

Так, в северной части Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточной и Юго-Восточной частях до 90 см. Особенностью текущей зимы стали также сильные порывистые ветры, особенно заметные в горных районах и на перевалах, где скорость порывов достигала 40−45 м/с. С учетом подобных аномальных погодных условий особое внимание стоит уделить соблюдению мер предосторожности.
— Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны на дорогах. Следуйте всем необходимым инструкциям «КазАвтоЖол». Это поможет не только обеспечить свою безопасность, но и снизить риск возможных опасностей для других участников дорожного движения, — сообщает пресс-служба «КазАвтоЖол».
По состоянию на 14.15 ч. 20 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 7 автодорогах республиканского значения в 5 областях.
Область Абай — 3 автодороги общей протяженностью 1084 км (понижение температуры, сильный мороз — 40°С).
1. «Таскескен-Бахты» — с. Таскескен-с. Бахты.
2. «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз» — гр. Карагандинской обл. -с. Бугаз.
3. «Семей-Кайнар» — г. Семей-с. Кайнар. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Жамбылская область — 1 автодорога общей протяженностью 79 км. (снег, метель, ветер, ограничение видимости) 1. «Алматы- Ташкент-Термез» с. Кенен-с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов);
Карагандинская область — 1 автодорога общей протяженностью 103 км. (в связи с ухудшением погодных условий Абайской) 1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» — уч. г. Каркаралинск-гр. Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) 1. «Жезказган-Петропавловск» — гр. Улытауская обл. -г. Аркалык (для всех видов).
Область Улытау — 1 автодорога общей протяженностью 115 км. (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз) 1. «Жезказган-Петропавловск» — п. Улытау-гр. Костанайской обл. (для всех видов) На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 710 единиц техники и 1432 человек.