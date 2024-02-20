Снега выпало в два раза больше нормы этой зимой в Казахстане

Так, в северной части Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточной и Юго-Восточной частях до 90 см. Особенностью текущей зимы стали также сильные порывистые ветры, особенно заметные в горных районах и на перевалах, где скорость порывов достигала 40−45 м/с. С учетом подобных аномальных погодных условий особое внимание стоит уделить соблюдению мер предосторожности.