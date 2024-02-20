В Башкирии ушла из жизни светило медицины Лира Мингазетдинова

Лира Набиулловна стояла у истоков развития кардиологии в республике, была учителем и наставником для будущих медицинских кадров.
При ее участии изучена роль генотипа в формировании ишемической болезни сердца и гипертонические болезни в различных этнических группах Башкортостана, разработаны методы лечения стенокардии, диагностики и прогнозирования развития внутренних болезней. Она является автором более 550 научных трудов и двух изобретений. Под руководством Лиры Мингазетдиновой защищено более 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Она была спикером многих международных конференций и кардиологических конгрессов.
«Медицина всегда была делом ее жизни! У каждого из нас останутся хорошие и теплые воспоминания о Лире Набиулловне», — написала Ирина Николаева.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что ушел из жизни воин-интернационалист, бывший директор уфимского городского дворца детского творчества имени В. М. Комарова Ильдар Якупов.