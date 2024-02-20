В Башкирии ушла из жизни светило медицины Лира Мингазетдинова

При ее участии изучена роль генотипа в формировании ишемической болезни сердца и гипертонические болезни в различных этнических группах Башкортостана, разработаны методы лечения стенокардии, диагностики и прогнозирования развития внутренних болезней. Она является автором более 550 научных трудов и двух изобретений. Под руководством Лиры Мингазетдиновой защищено более 40 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Она была спикером многих международных конференций и кардиологических конгрессов.