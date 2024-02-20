В деле экс-главы Полысаева о мошенничестве всплыл новый преступный эпизод

Следователи Кузбасса сообщают, что в деле 57-летнего экс-главы Полысаева появился новый эпизод преступной деятельности. Чиновник подозревается в посредничестве в получении взятки $3000 США.
Выяснилось, что фигурант ещё в статусе главы Полысаевского городского округа сообщил директору организации, которая планировала получить разрешение на добычу сапропеля в Тисуле, что за 75 тыс. рублей поможет в получении заключения специалиста о количестве сапропеля в местном озере. При этом он заверил предпринимателя, что деньги уже передал сотруднику уполномоченного органа, и как только получил их от ИП, распорядился по своему усмотрению.
Настоящее уголовное дело соединят с ранее возбуждённым уголовным делом, в рамках которого чиновника заключили под стражу.
За нарушения антикоррупционного законодательства, среди которых и взятки, недавно у кузбасского чиновника изъяли 4 квартиры и 4 машины. Мы подробнее рассказывали про этот случай и рассуждали, что может победить коррупцию.