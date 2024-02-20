В деле экс-главы Полысаева о мошенничестве всплыл новый преступный эпизод

Выяснилось, что фигурант ещё в статусе главы Полысаевского городского округа сообщил директору организации, которая планировала получить разрешение на добычу сапропеля в Тисуле, что за 75 тыс. рублей поможет в получении заключения специалиста о количестве сапропеля в местном озере. При этом он заверил предпринимателя, что деньги уже передал сотруднику уполномоченного органа, и как только получил их от ИП, распорядился по своему усмотрению.