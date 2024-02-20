На что чаще всего жалуются южноуральцы в Роспотребнадзор

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Количество обращений в Роспотребнадзор Южного Урала за 2023 год выросло почти на 10%. Чаще всего челябинцы жаловались на онлайн-торговлю. Здесь и нарушение прав потребителей, и хитрости продавцов, и недостоверные данные о продукции.