На что чаще всего жалуются южноуральцы в Роспотребнадзор

«Увеличение общего числа поступивших обращений связано с увеличением количества обращений с жалобами на розничную торговлю, преимущественно, на 14,8%, возрастание наблюдается при заключении договора с использованием дистанционных каналов (“Интернет”, мобильные приложения). В сфере услуг увеличение на 14,6% от общего количества зафиксировано при оказании бытовых услуг», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Надзорное ведомство выписывало больше штрафов коммерсантам из-за возросшего числа обращений граждан. За прошлый год Роспотребнадзор Южного Урала выдал продавцам 820 предостережений.
Вместе с этим сотрудники ведомства проводят профилактические визиты. Выросло число судебных исков: за 2023 год их количество увеличилось на 60% — на 156 раз.
На четверть меньше стало жалоб на качество медицинских услуг. Осталось стабильным число обращений граждан по поводу транспорта и связи.
Ранее в Челябинске полицейские задержали сотрудницу пункта выдачи заказов интернет-магазина, которая похитила товаров на сумму более чем 470 тысяч рублей. Подозреваемая оформляла онлайн-заказы от лица вымышленных покупателей.