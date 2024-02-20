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На что чаще всего жалуются южноуральцы в Роспотребнадзор

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Количество обращений в Роспотребнадзор Южного Урала за 2023 год выросло почти на 10%. Чаще всего челябинцы жаловались на онлайн-торговлю. Здесь и нарушение прав потребителей, и хитрости продавцов, и недостоверные данные о продукции.

«Увеличение общего числа поступивших обращений связано с увеличением количества обращений с жалобами на розничную торговлю, преимущественно, на 14,8%, возрастание наблюдается при заключении договора с использованием дистанционных каналов (“Интернет”, мобильные приложения). В сфере услуг увеличение на 14,6% от общего количества зафиксировано при оказании бытовых услуг», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство выписывало больше штрафов коммерсантам из-за возросшего числа обращений граждан. За прошлый год Роспотребнадзор Южного Урала выдал продавцам 820 предостережений.

Вместе с этим сотрудники ведомства проводят профилактические визиты. Выросло число судебных исков: за 2023 год их количество увеличилось на 60% — на 156 раз.

На четверть меньше стало жалоб на качество медицинских услуг. Осталось стабильным число обращений граждан по поводу транспорта и связи.

Ранее в Челябинске полицейские задержали сотрудницу пункта выдачи заказов интернет-магазина, которая похитила товаров на сумму более чем 470 тысяч рублей. Подозреваемая оформляла онлайн-заказы от лица вымышленных покупателей.