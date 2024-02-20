В Крыму полностью достроили Соборную мечеть

Строительство Соборной мечети в Симферополе полностью завершилось. Об этом «Крым 24» сообщил муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев.
— Каждый раз, входя в мечеть, мы восхищаемся ее красотой и не можем поверить, что строительство завершено. По воле Аллаха, мечеть готова, — отметил священнослужитель.
Муфтий рассказал, что встретился с президентом России Владимиром Путиным. Аблаев сказал главе государства, что единственное желание крымских мусульман — строительство Соборной мечети. Муфтий отметил, что занимает свою должность четверть века, и 25 лет праздничные намазы приходилось проводить в спортзалах.
Аблаев заявил, что мечеть станет место единения не только мусульман Крыма, но и всех народов, проживающих на полуострове.
Как сообщалось ранее, 9 декабря в молельном зале Соборной мечети Крыма прошел первый намаз. В нем приняли участие более 500 верующих. Это были религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, строители, общественники и другие. Это было символическое открытие. Оно показало, что возведение мечети практически завершилось. Сообщалось, что торжественное открытие мечети планируется ближе к весне.