В Крыму полностью достроили Соборную мечеть

Как сообщалось ранее, 9 декабря в молельном зале Соборной мечети Крыма прошел первый намаз. В нем приняли участие более 500 верующих. Это были религиозные деятели, районные имамы, представители местных общин, сотрудники Муфтията Крыма, строители, общественники и другие. Это было символическое открытие. Оно показало, что возведение мечети практически завершилось. Сообщалось, что торжественное открытие мечети планируется ближе к весне.