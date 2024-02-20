Образовательная инфраструктура Калининградской области вошла в десятку лучших в России

Начиная с 2019 года по президентским нацпроектам «Образование» и «Демография» построено четыре школы на 5,4 тысячи мест в Калининграде и 15 детских садов на 3 тысячи мест. Возводится еще восемь школ на 6,9 тысячи мест. Создано 103 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», четыре центра цифрового образования детей «IT-куб», семь детских технопарков «Кванториум», 33 мастерских в семи организациях среднего профобразования по различным компетенциям.