Образовательная инфраструктура Калининградской области вошла в десятку лучших в России

Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенева во время встречи со студентами педагогических направлений подготовки в рамках тематического дня на международной выставке-форуме «Россия».
Светлана Трусенева рассказала о приоритетах развития региональной системы образования, возможностях построения индивидуальной профессиональной траектории в Калининградской области, а также о мерах поддержки педагогов.
Начиная с 2019 года по президентским нацпроектам «Образование» и «Демография» построено четыре школы на 5,4 тысячи мест в Калининграде и 15 детских садов на 3 тысячи мест. Возводится еще восемь школ на 6,9 тысячи мест. Создано 103 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», четыре центра цифрового образования детей «IT-куб», семь детских технопарков «Кванториум», 33 мастерских в семи организациях среднего профобразования по различным компетенциям.
Помимо этого, в 2022 году в регионе организован Центр опережающей профессиональной подготовки. Успешно развивается цифровая образовательная среда. Создаются всесторонние условия для самореализации молодых людей. Благодаря федеральной программе «Регион для молодых» в этом году отремонтировали областной Дом молодежи, открыт Молодежный центр карьеры.
Инфраструктура среднего профессионального образования наращивается созданием IT-кампуса СПО на базе Колледжа информационных технологий и строительства, что позволит открыть новые направления подготовки, увеличить количество бюджетных мест, привлечь работодателей и представителей бизнеса к процессу обучения.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в области появилось три образовательно-производственных центра (кластера) в отраслях «Сельское хозяйство» и «Машиностроение». Центры сформированы при участии ведущих предприятий региона с учетом приоритетных направлений экономики.
«Очень важно, что образовательная инфраструктура региона равномерно распределена по всем населенным пунктам, как в городе, так и в сельской местности. Активное строительство образовательных учреждений ведется на территории всей Калининградской области. До конца 2024 года будет построено еще два детских сада на 430 мест», — сказала Светлана Трусенева.