В Нижнем Тагиле начинает ходить электробус с бесплатным проездом

В мэрии обещают, что весь период опытной эксплуатации электробус будет возить пассажиров бесплатно. Ежедневно «Генерал» совершит по шесть рейсов, начиная работу около шести часов утра и заканчивая в семь часов вечера. Время отправления с конечных остановок указано в таблице.