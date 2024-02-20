В Омске началась активная подготовка к паводку

Как рассказали во вторник, 20 февраля 2024 года, в пресс-центре омской мэрии, городские дороные службы уже приступили к подготове к паводку: на прошлой неделе в городской администрации подписано постановление «О мерах по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом».