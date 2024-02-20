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В Омске началась активная подготовка к паводку

Как рассказали во вторник, 20 февраля 2024 года, в пресс-центре омской мэрии, городские дороные службы уже приступили к подготове к паводку: на прошлой неделе в городской администрации подписано постановление «О мерах по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом».

В частности, дорожникам предстоит вывезти снег с мест потенциальных подтоплений, произвести промывку ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, а позднее и откачку талых вод.

"Сейчас активно ведутся работы по вывозу снежных масс с мест возможных подтоплений. По итогам обследования, предстоит вывезти порядка 38 тысяч кубометров снежных масс.

Из-за возможных осадков существует возможность повторного проведения работ по вывозу снега на уже убранных участках. Сейчас работы выполнены на 20%. В основном, это вывоз снега с территорий частного сектора", — отметили в пресс-центре.

В мэрии добавили, что к противопаводковым мероприятиям уже подготовлено необходимое количество песка, более 3 тысяч мешков, сформировано 37 специальных бригад, которые будут задействованы в весеннее время. В БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» начинают подготовку насосной техники, проводятся работы по очистке ливневых канализаций.

ЖКХ