В Омске началась активная подготовка к паводку

В частности, дорожникам предстоит вывезти снег с мест потенциальных подтоплений, произвести промывку ливневых канализаций и дождеприемных колодцев, а позднее и откачку талых вод.
"Сейчас активно ведутся работы по вывозу снежных масс с мест возможных подтоплений. По итогам обследования, предстоит вывезти порядка 38 тысяч кубометров снежных масс.
Из-за возможных осадков существует возможность повторного проведения работ по вывозу снега на уже убранных участках. Сейчас работы выполнены на 20%. В основном, это вывоз снега с территорий частного сектора", — отметили в пресс-центре.
В мэрии добавили, что к противопаводковым мероприятиям уже подготовлено необходимое количество песка, более 3 тысяч мешков, сформировано 37 специальных бригад, которые будут задействованы в весеннее время. В БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» начинают подготовку насосной техники, проводятся работы по очистке ливневых канализаций.