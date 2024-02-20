Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных в 2024 году

Так, Последние звонки должны пройти 24 и 25 мая, а выпускные вечера — 28 и 29 июня.
Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова сообщает Минобрнауки Челябинской области.
Напомним, в ноябре Минпросвещения утвердило предварительный график Единого государственного экзамена в 2024 году. Основной этап планируется начать 23 мая и закончить 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 22 апреля. Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых.
Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы в 2024 году — по сравнению с 2023 годом они не изменились.