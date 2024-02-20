Власти Калининграда выделяют более 5,4 млн на обработку города от клещей

За 5.4 млн рублей подрядчику нужно будет дважды за год обработать от клещей территории общей площадью 5 120 619 кв.м. Всего в описании объекта закупки указано 865 адресов. Заявки от участников аукциона принимаются до 27 февраля, итоги подведут 29-го.