Жители ВКО зафиксировали температуру на улице ниже −60 градусов

Однако, по информации местных жителей, температура опускалась ниже этой отметки в некоторых селах района Алтай, Глубоковского района и в окрестностях Риддера. Так, все «прелести» низких температур на себе испытали жители поселка Ливино, расположенного в десяти километрах от Риддера. Здесь на градусниках было минус 48 градусов.