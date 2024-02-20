Дятлова — водителям: «Получая права, ты получаешь орудие убийства»

Самое страшное, что жизнь людей, которые были участниками ДТП, больше никогда не будет прежней. Ни у того, кто был сбит, ни у того, кто сбил. Трагедия приходит ко всем участникам ДТП. Что настораживает? Более 80% ДТП происходит по вине водителей. Это означает, что когда ты получаешь права, ты получаешь не только комфорт, но и орудие убийства.