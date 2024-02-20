Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы из-за 23 февраля

Совсем скоро всех ожидают длинные выходные в связи с Днем защитника Отечества. Но не все компании и организации могут позволить уйти на небольшие каникулы. К таким относится общественный транспорт. В Петербурге он будет ходить иначе уже с 22 февраля, то есть в предпраздничный день. Об этом сообщили в комитете по транспорту.