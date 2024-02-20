Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы из-за 23 февраля

Совсем скоро всех ожидают длинные выходные в связи с Днем защитника Отечества. Но не все компании и организации могут позволить уйти на небольшие каникулы. К таким относится общественный транспорт. В Петербурге он будет ходить иначе уже с 22 февраля, то есть в предпраздничный день. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
— Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать 22 февраля — по графику пятницы, а с 23 по 25 февраля — по графику воскресенья, — уточнили в пресс-службе.
Городская подземка 23 февраля будет работать по графику субботы, а 24 и 25 числа — по графику воскресения. А вот вестибюли станций метро будут открываться и закрываться в соответствии с действующим графиком.
Что касается пригородного транспорта, то электрички 22 февраля будут курсировать по расписанию пятницы, а 23 февраля — по графику субботы. Для календарных субботы и воскресенья ничего не поменяется.
А узнать более подробное расписание того или иного вида транспорта можно на Портале общественного транспорта, сайте Петербургского метрополитена и сайте АО «СЗППК».