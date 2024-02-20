Краснодар находится во власти холодного циклона

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, территория Кубани 20 февраля окажется под влиянием тыловой части циклона. Вместе с ветрами в регион продолжат поступать холодные воздушные массы.
— Температура воздуха днем составит +2…+4 градуса. Ветер северо-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, — написал в своем телеграм -канале (18+) Михаил Леус.
В течение дня возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. К ночи столбики термометров опустятся до +1 градуса. С 21 февраля осадки в краевой столице прекратятся.