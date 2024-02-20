Ограничения на Борском мосту ввели до ноября 2024 года

В итоге переправу решили привести в порядок в 2024 году. На ремонт направят порядка 1,22 млрд рублей: 470,9 млн рублей в 2024 году и 748,8 млн рублей в 2025 году, а сами работы продлятся 2 года и будут идти в несколько этапов.