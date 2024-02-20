Ограничения на Борском мосту ввели до ноября 2024 года

Ограничения на Борском мосту ввели с 20 февраля до 30 ноября 2024 года. Об этом напоминает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
По новому мосту на дороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров организовано трех полосное движение с ограничением скорости до 40 км/ч. Временную реверсивную среднюю полосу применятс 20 марта 2024 года по 28 ноября 2025 года.
Напомним, что в 2022 году суд удовлетворил иск транспортного прокурора о ремонте Борского моста. В ходе проверки прокуратура выяснила, что путепровод на мосту поврежден. Напомним, в последний раз ремонт Борского моста проводился осенью 2021 года.
В итоге переправу решили привести в порядок в 2024 году. На ремонт направят порядка 1,22 млрд рублей: 470,9 млн рублей в 2024 году и 748,8 млн рублей в 2025 году, а сами работы продлятся 2 года и будут идти в несколько этапов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как изменится схема движения на время ремонта.