Жителям Калининградской области предложили выбрать, что власти будут ремонтировать в этом году

С 27 февраля в Калининградской области стартует пилотный проект инициативного бюджетирования через портал «Госуслуги». Информация об этом появилась на сайте областного правительства.
В рамках этого проекта жители региона могут предложить свои идеи по решению важных инфраструктурных проблем. Они выберут направления расходования бюджетных средств, такие как обустройство спортивных и детских зон, мест для отдыха, дорожные работы или ремонт остановок общественного транспорта. Каждый, кто имеет учётную запись на «Госуслугах», может предложить свою идею или поддержать чужую.
В этом году в региональном бюджете впервые предусмотрены средства на поддержку проектов инициативного бюджетирования. Результаты этого эксперимента — отклик людей и эффективность проектов — повлияют на будущее данной практики, возможно, на её расширение. <…> При подведении итогов приоритет будет отдан проектам, которые получат широкую поддержку со стороны населения, а также тем, в которые активные жители, организации и местные органы власти готовы вложиться финансовыми ресурсами, рабочей силой или имуществом.
Подавать заявки на реализацию инициативных проектов можно с 27 февраля по 20 марта. Идеи, прошедшие проверку на соответствие законам и общественное голосование, будут финансироваться из местных и региональных бюджетов.
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