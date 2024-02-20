Жителям Калининградской области предложили выбрать, что власти будут ремонтировать в этом году

В этом году в региональном бюджете впервые предусмотрены средства на поддержку проектов инициативного бюджетирования. Результаты этого эксперимента — отклик людей и эффективность проектов — повлияют на будущее данной практики, возможно, на её расширение. <…> При подведении итогов приоритет будет отдан проектам, которые получат широкую поддержку со стороны населения, а также тем, в которые активные жители, организации и местные органы власти готовы вложиться финансовыми ресурсами, рабочей силой или имуществом.