Челябинцам рассказали об обманчивых ЗОЖ-продуктах

Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали об обманчивых ЗОЖ-продуктах. В ведомстве отметили, что многие из нас привыкли думать о них как о приносящих пользу и даже как о диетических.