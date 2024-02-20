- Топ открывают сладкие йогурты и творожки, в которых на самом деле много сахара. С одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара.
- Далее идут пакетированные соки, в которых мало витаминов. Зато нередко для улучшения вкуса в напитки также добавляют довольно много сахара.
- Кальций в обезжиренных молочных продуктах хуже усваивается организмом.
- В мюсли помимо большого количества сахара бывает слишком много жира. А заявленное количество орехов и сухофруктов не всегда соответствует истине. Специалисты по питанию советуют готовить мюсли самостоятельно.
- Кашами быстрого приготовления, в которых крупа обычно сильно измельчена и пропарена, увлекаться тоже не стоит. Вместо пользы организм получает в основном пустые калории, сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки.
- Производители протеиновых батончиков, к сожалению, занижают калорийность, содержание углеводов и жира. А вот количество белка, наоборот, на деле оказывается не таким высоким, как указано.
- Безглютеновая еда бедна на белок, она обогащается быстрыми углеводами. Питаться ею стоит лишь по медицинским показаниям.
Челябинцам рассказали об обманчивых ЗОЖ-продуктах
Специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали об обманчивых ЗОЖ-продуктах. В ведомстве отметили, что многие из нас привыкли думать о них как о приносящих пользу и даже как о диетических.