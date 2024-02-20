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Смольный рассказал сколько продлится реставрация Новой Голландии

Смольный: сроки реставрации Новой Голландии продлены 2031 года.

Сроки реставрации Новой Голландии продлены 2031 года, следует из ответа комитета по инвестициям на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского от 20 февраля.

«Реализованы три очереди проекта из пяти. Продолжается работа», — говорится в документе. Сроки обозначены как 2010−2031 годы. Размер инвестиций составит более 14 млрд рублей.

Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021-го по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. Предполагалось, что он охватит здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке. Летом 2022 года управляющая компания «Новая Голландия: культурная урбанизация» сообщила, что все реставрационные и строительные работы приостановлены.

Спустя полтора года они так и не возобновились. На инвестиционном портале Петербурга статус проекта обозначен как «реализован», хотя еще год назад говорилось, что работы на острове закончат в 2028 году.

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архитектура