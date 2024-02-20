Смольный рассказал сколько продлится реставрация Новой Голландии

Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021-го по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. Предполагалось, что он охватит здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке. Летом 2022 года управляющая компания «Новая Голландия: культурная урбанизация» сообщила, что все реставрационные и строительные работы приостановлены.