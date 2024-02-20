Кузбасские железнодорожники сдали 15 литров донорской крови

В преддверии Дня защитника Отечества железнодорожники Западно-Сибирской магистрали сдали 15 литров донорской крови в Кузбасском центре крови в городе Кемерово. Также работники магистрали регулярно сдают кровь в Белове, Новокузнецке и других городах региона.
Среди участников были как начинающие, так и опытные доноры. Перед донацией они прошли первичное анкетирование, сбор анамнеза и сдачу анализов. Весь собранный материал пройдёт обследование, прежде чем его передадут в больницы.
Всего в регионе более 26 тыс. доноров. С одним из почётных доноров России из Новокузнецка мы поговорили и узнали, почему ему так важно сдавать кровь.
А в конце декабря кузбасский минздрав обозначил перспективы развития трансфузиологии.