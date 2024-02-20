«Вовсю орут синицы»: орнитолог рассказал, как птицы Калининградской области готовятся к весне

В Калининградской области начинается активная миграция птиц: вернулись журавли, постепенно прилетают гуси. «Клопс» пообщался с директором биостаннци «Рыбачий» Андреем Мухиным и выяснил, что сейчас происходит в мире пернатых.
Как рассказал эксперт, в городе уже всюду слышно чёрных дроздов, некоторые из них даже не улетают на зимовку. В парках «вовсю орут местные синицы», начинается брачный период и у ворон.
Пока в обычном режиме медленно начинается весна. День увеличился, это стимулирует реализацию следующего этапа — размножения, поэтому начинает меняться гормональный фон, и птицы активно уже поют, создают пары.
Из перелётных птиц калининградцы всё чаще встречают журавлей, активно идёт миграция гусей и улетавших ворон, а вот аисты ещё не вернулись.
«Дальние мигранты африканские более предсказуемы в сроках своего прилёта, потому что в значительной степени ориентируются на свои внутренние генетические программы, а ближние мигранты больше реагируют на погодные условия. Сейчас погода ухудшится, миграция заблокируется, кто-то может даже обратно немного отлететь, к югу сместиться. Погода улучшится — снова птицы полетят. Это очень динамический процесс», — утверждает Мухин.
К перелётным птицам также относят скворцов, но уже второй год держится мягкая зима, и пернатых замечают в регионе на протяжении всех трёх холодных месяцев.
Возможно, это птицы с более северных территорий. Хотя, может, к ним подмешиваются какие-то наши местные. А, может, это и те, кто продолжали свой пролёт на юг. На Куршской косе круглый год все куда-то летят.
Аналогичная ситуация с цаплями. Сотрудники нацпарка регулярно видят их на заливе. Скорее всего, эти птицы остаются в регионе из-за подходящих условий. Как утверждает Мухин, цапля очень крепкая, морозоустойчивая. Этот вид пернатых довольно рано начинает размножение и через пару недель уже примется ремонтировать свои гнёзда.