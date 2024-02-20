«Вовсю орут синицы»: орнитолог рассказал, как птицы Калининградской области готовятся к весне

«Дальние мигранты африканские более предсказуемы в сроках своего прилёта, потому что в значительной степени ориентируются на свои внутренние генетические программы, а ближние мигранты больше реагируют на погодные условия. Сейчас погода ухудшится, миграция заблокируется, кто-то может даже обратно немного отлететь, к югу сместиться. Погода улучшится — снова птицы полетят. Это очень динамический процесс», — утверждает Мухин.