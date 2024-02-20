Почему на севере Ростовской области стали чаще видеть волков и что делать, объяснил биолог

Жители севера Ростовской области начали жаловаться на то, что появилось большое количество волков. По словам дончан, серые уже охотятся не только на косуль и кабанов, но и на домашних животных.
О том, почему такое могло произойти и чем опасны волки для человека, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» на 89,8 FM рассказал кандидат биологических наук Александр Липкович.
ВОЛКИ БЫЛИ ПОД ПОСТОЯННЫМ ОТСТРЕЛОМ.
— Ситуация связана с тем, что последние десятилетия в России очень ослабло регулирование численности волков. К примеру, в советское время действовала школа охотоведения, а охота была одной из отраслей хозяйства. К ней относились серьезно, волки были под постоянным отстрелом.
Раньше, вспоминает ученый, были даже целые династии волчатников — их профессия была именно охота на этих хищников. Они занимались, в том числе, изъятием волчат из логова. Хоть это и может показаться негуманным методом, зато — действенным. Однако сейчас таких специалистов практически не осталось.
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО «БАНДИТИЗМА».
— Современные зоологи давно признали, что волки — животные социальные, а их стаи имеют определенную структуру. И, если при случайном отстреле погибает именно один из лидеров-вожаков, то происходит перераспределение территории. Приходят «захватчики» с других территорий и начинается «бандитизм». В том числе, резко возрастает количество нападений на домашний скот. Это происходит до тех пор, пока снова вся эта волчья популяция не структурируется.
При этом, уверяет специалист, если изымать из стаи молодежь, то ее структура не распадается и волки продолжают держать свою территорию.
— Сейчас, к сожалению, идет какая-то волна про то, что охоту вообще надо запретить. Это однозначно мнение городских людей, очень далеких от реалий дикой природы и сельской жизни. Дело в том, что настоящей дикой природы не осталось. Вся та, которая есть вокруг нас, а уж особенно в Ростовской области, испытывает значительную нагрузку человека. И все дикие животные, в основном, сейчас живут в сельхозугодьях. Леса приобрели островной характер. Копытных, которыми питаются волки, в них немало, но они есть.
МОМЕНТАЛЬНО ПОЛОЖИЛИ 15 БАРАНОВ.
По словам собеседника, в зоопарке суточная норма для волка — два килограмма мяса в день. При этом зимой в стае обычно — семь-восемь зверей. Следовательно, им надо около 16 килограмм мяса: фактически это один баран или косуля в день. Однако когда волки нападают на домашних животных, то люди и собаки их отгоняют, не дав утолить голод.
— Это с одной стороны. С другой — волк опасен тем, что убивает намного больше, чем ему нужно. К охоте на диких животных его приспособила эволюция: когда он гонит стадо оленей или косуль, то хорошо, если удается поймать зверя. Но, когда он попадает в стадо совершенно беззащитных баранов, то инстинкт заставляет его убивать, убивать и убивать.
Например, в Орловском районе был случай, когда четыре волка ворвались в отару и моментально положили 15 баранов. Люди не дали им их съесть, поэтому те ушли с пустыми желудками и продолжили бедокурить дальше.
ОДНО ДЕЛО — В ЗАПОВЕДНИКАХ…
При этом, по словам Александра Давидовича, есть разные популяции волков. Так, одни их семьи живут в больших заповедниках — например, Кавказском или Таймырском — там они ведут себя как дикие волки, охотясь на диких копытных. Однако в Ростовской области совсем другие условия — территория пастбищного животноводства.
Особенно на юго-востоке нашего региона в степях очень мало диких копытных. Соответственно, основная добыча волка — это сельскохозяйственные животные.
— И вот на таких территориях отношение к волку должно быть совсем другое, чем в больших заповедниках. Поэтому численность их и должна строго регулироваться.
МОГУТ НАПАСТЬ И НА ЛЮДЕЙ.
— Сейчас бытует такое мнение, особенно в литературе и среди зоозащитников, что волки никогда не нападают на людей. Но это, мягко говоря, неправда. Группа риска — это, прежде всего дети и женщины.
Также Александр Липкович рассказал о случае, приключившемся с волчицей, которую он воспитывал. Она еще щенком ходила на поводке, отлично различала людей по степени потенциальной опасности. При этом панически боялась взрослых мужчин, зато спокойно относилась их к женщинам, а с детьми могла и заигрывать.
— Но как-то на прогулке нам встретился классический старичок с тросточкой. Моя молодая волчица залегла, пропустила его и сделала прыжок ему на спину. Конечно, поводок этот прыжок прервал, и старик не знал, что на него охотился волк. Но факт этот показателен: оОна увиделав, что «добыча» ей по силам. Да, это была игровая охота. Но волки при голоде и при недостатке корма способны, в том числе нападать и убивать на людей.