Почему на севере Ростовской области стали чаще видеть волков и что делать, объяснил биолог

— Сейчас, к сожалению, идет какая-то волна про то, что охоту вообще надо запретить. Это однозначно мнение городских людей, очень далеких от реалий дикой природы и сельской жизни. Дело в том, что настоящей дикой природы не осталось. Вся та, которая есть вокруг нас, а уж особенно в Ростовской области, испытывает значительную нагрузку человека. И все дикие животные, в основном, сейчас живут в сельхозугодьях. Леса приобрели островной характер. Копытных, которыми питаются волки, в них немало, но они есть.