В Екатеринбурге скончался кинорежиссёр Владимир Макеранец

Ушёл из жизни он в одной из больниц. Владимир Ильич родился в Свердловске 6 мая 1947 года. С 16 лет работал на Свердловской киностудии. А в 1979-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Многие его работы были удостоены международных наград.