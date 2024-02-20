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В Екатеринбурге скончался кинорежиссёр Владимир Макеранец

Владимир Ильич в 16 лет начал работать на Свердловской киностудии.
Источник: пресс-центр Свердловской областной организации «Союза кинематографистов РФ»

В Екатеринбурге на 77-м году жизни скончался кинорежиссёр Владимир Макеранец. Об этом сообщили журналистам в свердловской организации Союза кинематографистов России.

Ушёл из жизни он в одной из больниц. Владимир Ильич родился в Свердловске 6 мая 1947 года. С 16 лет работал на Свердловской киностудии. А в 1979-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Многие его работы были удостоены международных наград.

В 2003 году Макеранцу присвоили почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Его он удостоился за большую общественную деятельность и вклад в развитие уральского кинематографа.