В Екатеринбурге скончался кинорежиссёр Владимир Макеранец

В Екатеринбурге на 77-м году жизни скончался кинорежиссёр Владимир Макеранец. Об этом сообщили журналистам в свердловской организации Союза кинематографистов России.
Ушёл из жизни он в одной из больниц. Владимир Ильич родился в Свердловске 6 мая 1947 года. С 16 лет работал на Свердловской киностудии. А в 1979-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Многие его работы были удостоены международных наград.
В 2003 году Макеранцу присвоили почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Его он удостоился за большую общественную деятельность и вклад в развитие уральского кинематографа.