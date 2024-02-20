Калининградский экономист дал 4 совета, как снизить траты на услуги ЖКХ

Почти вся техника в доме, которая включена в розетку, находится в спящем режиме. Но электричество питает не только красную лампочку у монитора или часы на микроволновке. Поддерживаются все системы устройства, идёт пассивное потребление энергии. Экономист утверждает, что если отключать всё из розеток, когда заведомо знаете, что пару дней не будете дома, то сохраните до 10% трат на электричество.