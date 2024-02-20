Калининградский экономист дал 4 совета, как снизить траты на услуги ЖКХ

Цены на услуги ЖКХ поднимают дважды в год, но и при таких условиях можно неплохо сэкономить. Экономист Павел Голубев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград», как снизить траты на отопление, электричество и воду.
«Если соблюдать все правила, можно сократить затраты ежемесячные на услуги ЖКХ от 12 до 25%. Это вам покроет не только рост на 13%, который запланирован на 1 июля, но ещё и в принципе сэкономит семейный ваш бюджет», — убеждает Голубев.
1. Экономим на отоплении
Это обычно самая большая статья расходов, а пользоваться отоплением в наших широтах приходится как минимум половину года. Сэкономить поможет прибор по учёту тепла.
«Учитывая объём платы и среднюю стоимость этого счётчика, окупить его за полгода-год не получится. В среднем это 2−2,5 года, то есть примерно 30 раз вам придётся заплатить на треть меньше для того, чтобы компенсировать затраты на установку прибора учёта», — предупреждает ведущий.
2. Меняем класс энергопотребления
Не самый очевидный лайфхак, который поможет сэкономить на электричестве — это переход на технику с классом энергопотребления А и А+. Обычно соответствующая наклейка есть на самом приборе или на коробке, на ней изображена разноцветная шкала от красного до зелёного.
«Чем ближе к началу алфавита буква, тем прибор потребляет меньше, чем абсолютно такая же плита, холодильник или стиралка, но, например, класса B. Если всё оборудование, которое у вас есть, перевести на класс выше, то вы будете экономить 15%», — делится хитростями Голубев.
3. Выключаем всё из розеток
Почти вся техника в доме, которая включена в розетку, находится в спящем режиме. Но электричество питает не только красную лампочку у монитора или часы на микроволновке. Поддерживаются все системы устройства, идёт пассивное потребление энергии. Экономист утверждает, что если отключать всё из розеток, когда заведомо знаете, что пару дней не будете дома, то сохраните до 10% трат на электричество.
4. Выключаем воду
Павел Голубев привёл подсчёты, согласно которым понежиться в набранной ванной обойдётся примерно в 20−23 рубля. Душ в среднем стоит семь рублей. Семья из трёх человек, которые умываются, ополаскиваются и моют за собой посуду, тратит около 100 рублей в день на воду. Сэкономить получится, если не оставлять кран открытым, пока намыливаете голову, проходитесь губкой по тарелкам или в полудрёме лениво трёте зубы щёткой.
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