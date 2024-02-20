Прокуратура потребовала от властей Калининграда очистить Верхнее озеро

«Установлено, что акватория и прибрежная полоса водного объекта в районе улиц Верхнеозерной, Достоевского, Тельмана, Береговой и Некрасова в Калининграде загрязнены отходами», — отметили в надзорном ведомстве. В водоеме обнаружили покрышки, ветки, пластиковые и другие отходы.