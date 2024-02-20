23 февраля на Мамаевом кургане произведут «Выстрел Памяти»

«Мы хотим дополнить традицию возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане в праздничные дни, чтобы участники торжественной церемонии присутствовали при проведении “Выстрела Памяти”, — рассказал руководитель межрегиональной патриотической общественной организации “Сталинградский призыв” Дмитрий Чернихов. — Хотелось бы, чтобы тот из почетных гостей, кому будет доверено произвести выстрел, мог забрать гильзу. Гильза может стать экспонатом, к примеру, школьного или ведомственного музея».