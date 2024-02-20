23 февраля на Мамаевом кургане произведут «Выстрел Памяти»

«Выстрел Памяти» личный состав сводного салютного дивизиона гвардейского мотострелкового соединения будет производить из 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года. Орудия такого типа были задействованы в Красной Армии во время Сталинградской битвы. В торжественном мероприятии примут участие военнослужащие Волгоградского гарнизона, военный оркестр, ветераны военной службы.
«Мы хотим дополнить традицию возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане в праздничные дни, чтобы участники торжественной церемонии присутствовали при проведении “Выстрела Памяти”, — рассказал руководитель межрегиональной патриотической общественной организации “Сталинградский призыв” Дмитрий Чернихов. — Хотелось бы, чтобы тот из почетных гостей, кому будет доверено произвести выстрел, мог забрать гильзу. Гильза может стать экспонатом, к примеру, школьного или ведомственного музея».
23 февраля «Выстрел Памяти» в 12 часов будет дан и в городах-героях Мурманске, Новороссийске и Керчи.