Показатели заболеваемости ОРВИ в Самарской области превышают эпидпорог на 20,6%

— Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 63,6%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 39,2%, 3−6 лет на 36,9%, а также 7−14 лет на 18,6%, — сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.