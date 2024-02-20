Показатели заболеваемости ОРВИ в Самарской области превышают эпидпорог на 20,6%

С 12 по 18 февраля в Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 0,3%. Так, за 7 неделю 2024 года в регионе зарегистрировали почти 17 тысяч заболевших.
— Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 63,6%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 39,2%, 3−6 лет на 36,9%, а также 7−14 лет на 18,6%, — сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
Сейчас показатель на 10 тысяч населения — 53,8, что превышает эпидемический порог на 20,6%. В Самарской области по результатам лабораторного мониторинга продолжается циркуляция вирусов гриппа А, парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов и COVID-19.