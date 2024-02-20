Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России

СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. Шесть десятков альпак пополнили парк «Пача Мама» на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи — теперь он самый крупный в России, сообщила пресс-служба компании.
«На курорт прибыли еще 60 альпак <…> В итоге с вновь прибывшими число обитателей “Пача Мама” превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России», — говорится в релизе.
Новых обитателей парка ждет обязательное медицинское обследование и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере, под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров.
По словам операционного директора «Пача Мама» Ирины Чайкиной, альпаки прибыли в парк из питомников европейских стран. Это 16 самцов и 44 самки. Перевозка заняла четыре дня, для чего организовали специальный автопоезд.
«Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным», — сказала Чайкина.
Парк «Пача Мама» открылся в горах Сочи, в августе 2023 года. Он расположен на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Первоначально в парке поселилась 21 альпака, а в конце января там родился первый детеныш.