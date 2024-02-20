Денис Мацуев: «Уход Адика Абдурахманова — огромный шок для всех»

«Много лет назад он создал камерный оркестр “Классика”, с которым я неоднократно выходил на сцену. И все музыканты, приезжавшие в Челябинск, всегда отмечали его особенную чуткость при совместном музицировании, тонкость интерпретации, совершенно удивительную лёгкость», — написал Денис Мацуев.