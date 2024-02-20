Денис Мацуев: «Уход Адика Абдурахманова — огромный шок для всех»

Он отметил, что новость о смерти Адика Абдурахманова стала полной неожиданностью и шоком для всех, кто его знал.
Денис Мацуев отметил, что дирижер был потрясающим человеком и музыкантов, который отдал Челябинску не только долгие годы творчества, но и мастерство, обаяние и мудрость.
«Много лет назад он создал камерный оркестр “Классика”, с которым я неоднократно выходил на сцену. И все музыканты, приезжавшие в Челябинск, всегда отмечали его особенную чуткость при совместном музицировании, тонкость интерпретации, совершенно удивительную лёгкость», — написал Денис Мацуев.
Пианист добавил, что появлению симфонического оркестра Челябинск обязан именно Адику Абдурахманову. Он также поделился воспоминаниями о концерте, посвященном пятилетию коллектива.
Напомним, что о смерти дирижера стало известно 19 февраля. 21 февраля состоится прощание с музыкантом.