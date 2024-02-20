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В Башкирии перевозчик прокомментировал скандальное видео с водителем и порно

В Стерлитамаке водитель «ГАЗели», выполняя маршрут № 58, смотрел порно в телефоне. Мужчину не смущало наличие пассажиров в салоне: он смотрел видео для взрослых прямо во время движения пассажирского транспорта. На ситуацию пожаловалась в соцсетях одна из клиенток маршрутки.
Источник: Башинформ

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента к перевозчику — компании «Транс-Экспресс».

«С водителем была проведена беседа. Оказалось, что ему пришло на телефон сообщение с этим видео шуточного характера, но с элементами взрослого контента, которое пересылается из группы в группу, в мессенджерах. Водитель, когда получил сообщение, просто его открыл, не зная о содержании. По факту это сделано не намеренно. Сотрудник объяснил, почему было выложено видео с его участием в соцсети с претензиями. По его словам, он попросил оплату за ребенка, который занимал посадочное место, но взрослый пассажир не хотел оплачивать. Такая информация получена от водителя, — пояснил представитель автотранспортной компании. — В целом водители пользуются телефонами, но с помощью специальной гарнитуры, гаджет стараются устанавливать на держателе, чтобы не брать в руки».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что водителю может грозить штраф за то, что пользовался телефоном во время движения.

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