В Башкирии перевозчик прокомментировал скандальное видео с водителем и порно

«С водителем была проведена беседа. Оказалось, что ему пришло на телефон сообщение с этим видео шуточного характера, но с элементами взрослого контента, которое пересылается из группы в группу, в мессенджерах. Водитель, когда получил сообщение, просто его открыл, не зная о содержании. По факту это сделано не намеренно. Сотрудник объяснил, почему было выложено видео с его участием в соцсети с претензиями. По его словам, он попросил оплату за ребенка, который занимал посадочное место, но взрослый пассажир не хотел оплачивать. Такая информация получена от водителя, — пояснил представитель автотранспортной компании. — В целом водители пользуются телефонами, но с помощью специальной гарнитуры, гаджет стараются устанавливать на держателе, чтобы не брать в руки».