Власти Калининграда рассказали о новой мере поддержки для многодетных

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идет о 50-процентной компенсации стоимости обучения ребенка или нескольких детей в возрасте до 21 года в учреждении среднего профобразования. При этом отмечается, что меру поддержки продлят до 23-летия ребенка.