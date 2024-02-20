Власти Калининграда рассказали о новой мере поддержки для многодетных

Губернатор Антон Алиханов подписал постановление о новой мере социальной поддержки для многодетных семей в Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идет о 50-процентной компенсации стоимости обучения ребенка или нескольких детей в возрасте до 21 года в учреждении среднего профобразования. При этом отмечается, что меру поддержки продлят до 23-летия ребенка.
В минсоце отметили, что родители могут самостоятельно выбрать, как удобно получить компенсацию: после завершения ребенком каждого учебного года или после окончания всего обучения.
Компенсация назначается с 1 января 2024 года. За ней необходимо обратиться не позднее шести месяцев после окончания обучения ребенком.